Чуду с мясом — лепешки, которые нельзя забыть: готовятся просто, из муки и фарша с луком

Чуду. Фото: соцсети

Дагестанское блюдо всегда пользуется популярностью.

Вкуснейшие лепешки чуду невозможно забыть, если вы хоть раз их попробовали в Дагестане. Но не стоит унывать, если вы в этом месте никогда не были. Блюдо очень просто воспроизвести на домашней кухне в любом уголке планеты.

Ингредиенты:

  • Мука — 700 граммов,
  • Вода — 2 стакана,
  • Соль — 1 чайная ложка,
  • Растительное масло — 3 столовые ложки.

Для начинки:

  • Фарш мясной — 1 килограмм,
  • Лук — 1 головка,
  • Зелень — 1 пучок,
  • Соль, перец, зира — по вкусу,
  • Вода — 100 миллилитров.

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Просеять муку, влить воду, масло, посолить, замесить среднемягкое тесто. Накрыть салфеткой и дать отдохнуть.

Для начинки к фаршу добавить мелко нарубленные зелень и лук, влить примерно полстакана воды, добавить специи, перемешать.

Тесто раскатать в тонкий пласт на одну сторону выложить начинку, накрыть оставшимся тестом, прищипнуть пальцами края, срезать лишнее тесто.

Жарить на сухой сковороде с толстым дном и антипригарным покрытием на среднем огне с двух сторон.

Готовые чуду смазать маслом, накрыть крышкой, чтоб не остывали.

Источник: Telegram-канал «Выпечка. Рецепты».

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