Чуду с мясом — лепешки, которые нельзя забыть: готовятся просто, из муки и фарша с луком

Вкуснейшие лепешки чуду невозможно забыть, если вы хоть раз их попробовали в Дагестане. Но не стоит унывать, если вы в этом месте никогда не были. Блюдо очень просто воспроизвести на домашней кухне в любом уголке планеты.
Ингредиенты:
- Мука — 700 граммов,
- Вода — 2 стакана,
- Соль — 1 чайная ложка,
- Растительное масло — 3 столовые ложки.
Для начинки:
- Фарш мясной — 1 килограмм,
- Лук — 1 головка,
- Зелень — 1 пучок,
- Соль, перец, зира — по вкусу,
- Вода — 100 миллилитров.
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Просеять муку, влить воду, масло, посолить, замесить среднемягкое тесто. Накрыть салфеткой и дать отдохнуть.
Для начинки к фаршу добавить мелко нарубленные зелень и лук, влить примерно полстакана воды, добавить специи, перемешать.
Тесто раскатать в тонкий пласт на одну сторону выложить начинку, накрыть оставшимся тестом, прищипнуть пальцами края, срезать лишнее тесто.
Жарить на сухой сковороде с толстым дном и антипригарным покрытием на среднем огне с двух сторон.
Готовые чуду смазать маслом, накрыть крышкой, чтоб не остывали.
Источник: Telegram-канал «Выпечка. Рецепты».