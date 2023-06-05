Чуду с мясом — лепешки, которые нельзя забыть: готовятся просто, из муки и фарша с луком

Вкуснейшие лепешки чуду невозможно забыть, если вы хоть раз их попробовали в Дагестане. Но не стоит унывать, если вы в этом месте никогда не были. Блюдо очень просто воспроизвести на домашней кухне в любом уголке планеты.

Ингредиенты:

Мука — 700 граммов,

Вода — 2 стакана,

Соль — 1 чайная ложка,

Растительное масло — 3 столовые ложки.

Для начинки: