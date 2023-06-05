Будут пышными, нежными на вкус и не развалятся: что добавить в котлеты перед жаркой — лайфхаки шеф-поваров крутых ресторанов

Шеф-повара крутых ресторанов знают все эти лайфхаки и довольно часто применяют их при приготовлении котлет. Использование двух ингредиентов гарантированно защищают котлеты от развала во время жарки и к тому же делают это блюдо более пышным и нежным на вкус.

Речь идет о крахмале и пищевой соде. Немного крахмала добавляют в фарш перед жаркой, чтобы лучше склеить его. Котлеты при этом останутся мягкими и сочными в течение довольно продолжительного времени после приготовления.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».