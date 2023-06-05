Пять ложек варенья и пачка слоеного теста: делаем вкусные круассаны быстро

Слоеное тесто стоит в отечественных магазинах сущие копейки, ну а варенье найдется у каждой хозяйки в холодильнике.

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Соедините эти два ингредиенты, и вы получите вкуснейшие круассаны. Налейте чашку горячего кофе. Возьмите кусочек сливочного масла. И на вашем столе появится настоящий французский завтрак.

Ингредиенты: 400 г слоеного теста, 1 яйцо, 5–7 ст.л. густого варенья, 4 ч.л. сахарной пудры для посыпки.

Тонко раскатайте слоеное тесто и нарежьте его треугольниками. На широкую часть выложите немного варенья, сверните рогалики и смажьте взбитым яйцом.

Выпекайте круассаны 25 минут в духовке при 180 градусах. В конце можно посыпать сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru.