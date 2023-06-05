Посоветовали салат из крабовых палочек, помидоров и сыра: вкуснотища и так просто — рецепт

Крабовые палочки очень хорошо сочетаются с томатами и сыром, о чем знают немногие хозяйки. Поэтому, если вы хотите удивить гостей или своих близких, обязательно попробуйте этот салатик. Он готовится невероятно быстро, просто и радует своей аппетитностью.
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Ингредиенты:
- помидоры — 2–3 штуки,
- крабовые палочки — 200 граммов,
- твердый сыр — 100 граммов,
- чеснок — 2–3 зубчика,
- майонез — по вкусу.
Томаты, а также крабовые палочки нарезать, сыр натереть на крупной терке. Смешать, заправить давленым чесноком и майонезом.
Источник: Telegram-канал «Время есть».