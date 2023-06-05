Салат «Столичный» с яйцом, грибами и майонезом — жарим крабовые палочки: сытный, на голодную ораву

Готовим салат «Столичный» с грибами и яйцом. Себестоимость — копейки, зато все гости в восторге. Эта закуска первой улетает со стола. Остатки тут же попросят завернуть с собой — так вкусно, язык проглотишь. Понадобится всего четыре продукта. Рецепт простейший, а блюдо получается сытным.

Еще больше кулинарных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Берем 200 г крабовых палочек, 400 г шампиньонов, 3 яйца, половину луковицы и майонез для заправки.

Для начала варим и мелко рубим яйца, обжариваем грибы с луком — затем кладем их на тарелку. На том же масле обжариваем нарезанные крабовые палочки (пока не раскрутятся. — Прим. ред.). Перемешиваем все ингредиенты и затем заправляем салат майонезом. Можно посыпать укропом. Готово! Приятного аппетита.

По материалам lafoy.ru