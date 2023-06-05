Вы раньше делали не так: приготовьте котлеты на «подушке» из этих фруктов — вкуснятина уровня «космос»

Котлеты - блюдо, к которому практически нет равнодушных. Кулинары находятся в постоянных поисках, как сделать вкус мясных котлет еще интереснее и разнообразнее.
Мы уверены, что вы раньше никогда так не делали. Попробуйте приготовить котлеты на «подушке» из этих фруктов. Вам понравится. Речь о яблоках.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Сначала котлеты нужно обжарить на сковородке до полуготовности. А затем отправить в духовку, предварительно нарезав два-три яблока и уложив котлеты на «подушку» из них. Блюдо получится невероятно ароматным, нежным и вкусным, пропитанным яблочным соком.
По материалам belnovosti.by