Вы раньше делали не так: приготовьте котлеты на «подушке» из этих фруктов — вкуснятина уровня «космос»

Котлеты - блюдо, к которому практически нет равнодушных. Кулинары находятся в постоянных поисках, как сделать вкус мясных котлет еще интереснее и разнообразнее.

Мы уверены, что вы раньше никогда так не делали. Попробуйте приготовить котлеты на «подушке» из этих фруктов. Вам понравится. Речь о яблоках.

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