Салат с помидорами, сыром и колбасой: хочется готовить каждый день — просто и очень аппетитно

Очень аппетитный и, главное, невероятно простой салат готовится из простого набора ингредиентов: томатов, сыра и колбасы. Закуска всегда вызывает аппетит.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты:
- томаты — 3 шт.,
- копченая колбаса или ветчина — 150 г,
- сыр — 70–100 г,
- соль — по вкусу,
- перец черный молотый — по вкусу,
- майонез — по вкусу,
- зелень — ¼ пучка.
Нарезаем томаты средними кусочками, колбасу — более мелкими. Сыр натираем на крупной терке. Солим, перчим, заправляем майонезом и посыпаем рубленой зеленью.
Источник: Telegram-канал «Время есть».