Салат с помидорами, сыром и колбасой: хочется готовить каждый день — просто и очень аппетитно

Салат. Фото: соцсети

Эта закуска обязательно понравится многим.

Очень аппетитный и, главное, невероятно простой салат готовится из простого набора ингредиентов: томатов, сыра и колбасы. Закуска всегда вызывает аппетит.

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Ингредиенты:

  • томаты — 3 шт.,
  • копченая колбаса или ветчина — 150 г,
  • сыр — 70–100 г,
  • соль — по вкусу,
  • перец черный молотый — по вкусу,
  • майонез — по вкусу,
  • зелень — ¼ пучка.

Нарезаем томаты средними кусочками, колбасу — более мелкими. Сыр натираем на крупной терке. Солим, перчим, заправляем майонезом и посыпаем рубленой зеленью.

Источник: Telegram-канал «Время есть».

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