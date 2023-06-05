Банка сгущенки и пачка сливок: делаем домашнее мороженое за пять минут — вкуснятина

Мороженое. Фото: соцсети

С таким десертом справится даже ребенок.

Очень вкусное и, главное, настоящее мороженое каждая хозяйка может приготовить дома буквально за пять минут. Вы точно будете уверены, что в десерте не содержится лишние ингредиенты и все натуральное!

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Ингредиенты:

  • сливки 33% — 500 миллилитров,
  • сгущенное молоко — одна банка,
  • шоколад — 100 граммов,
  • печенье — по вкусу.

В холодные сливки добавить сгущенное молоко и взбить до мягких пиков. Добавить нарубленный шоколад и аккуратно перемешать лопаткой.

В форму выложить слой печенья, затем мороженое, разровнять. Сверху сделать еще слой печенья. Убрать в морозильную камеру минимум на четыре часа.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».

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