Банка сгущенки и пачка сливок: делаем домашнее мороженое за пять минут — вкуснятина

Очень вкусное и, главное, настоящее мороженое каждая хозяйка может приготовить дома буквально за пять минут. Вы точно будете уверены, что в десерте не содержится лишние ингредиенты и все натуральное!
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Ингредиенты:
- сливки 33% — 500 миллилитров,
- сгущенное молоко — одна банка,
- шоколад — 100 граммов,
- печенье — по вкусу.
В холодные сливки добавить сгущенное молоко и взбить до мягких пиков. Добавить нарубленный шоколад и аккуратно перемешать лопаткой.
В форму выложить слой печенья, затем мороженое, разровнять. Сверху сделать еще слой печенья. Убрать в морозильную камеру минимум на четыре часа.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».