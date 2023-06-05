Банка сгущенки и пачка сливок: делаем домашнее мороженое за пять минут — вкуснятина

Очень вкусное и, главное, настоящее мороженое каждая хозяйка может приготовить дома буквально за пять минут. Вы точно будете уверены, что в десерте не содержится лишние ингредиенты и все натуральное!

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Ингредиенты: