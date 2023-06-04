Помидор, два яйца и мука: самая быстрая пицца с ветчиной — кусаем, а сыр тягучий

Делимся рецептом самой быстрой пиццы с ветчиной — готовим через день, пока не надоела. Кусочки тут же улетают с тарелки. Пропекаем в духовке 25 минут на 160 градусах. Проще простого — справится даже школьник.

Еще больше кулинарных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Ингредиенты: 2 куриных яйца, 50 г майонеза, 50 г муки, 150 г ветчины, половина луковицы, помидор, 20 г любого твердого сыра.

Тщательно перемешиваем яйца, муку и майонез. Полученную смесь выливаем в форму для запекания. Сверху кладем кусочки ветчины, лук, помидоры и сыр. Ставим в духовку. Приятного аппетита!