Салат «Королевский» с крабовыми палочками и сыром — едим ложками, не наедаемся

Готовим салат «Королевский» по маминому рецепту — едим через день, все никак не надоест. Вкуснятина — за уши не оттащишь от тарелки. Первым улетает со стола на праздниках. Гости просят завернуть с собой остатки — нравится всем, даже свекрови.

Еще больше кулинарных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Берем 250 г крабовых палочек, 4 сваренных вкрутую яйца, 300 г твердого сыра, 100 г сухариков, 1/2 лимона, 2 дольки чеснока, майонез.

Сначала смешиваем нарезанные кубиками крабовые палочки и вареные яйца, выдавливаем чеснок, трем сыр.

Сбрызгиваем салат лимонным соком и заправляем майонезом. Перед тем, как подать к столу, посыпаем сухариками. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru