Салат с омлетом как из печи у бабушки — ветчина, банка кукурузы: обмакиваем хлебушек

Готовим на ужин сытный салат с омлетом как из бабушкиной печи — ели такое блюдо в деревне. Прямо в миску макали хлебушек: вкус детства. И нужно всего пять продуктов. Рецепт простейший — едим ложками, не можем наесться. Отличное дачное блюдо, готовим через день всего за 10 минут.

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Берем 3 яйца, 3 ст.л. молока, 200 г ветчины, 1 луковица, 1 банка кукурузы.

Готовим омлет на сковороде под крышкой, взбиваем яйца с молоком и поджариваем с двух сторон. Далее нарезаем омлет соломкой. Следом нарезаем ветчину, шинкуем лук и обдаем кипятком. Добавляем кукурузу, смешиваем ингредиенты. Можно добавить соль и перец по вкусу. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru