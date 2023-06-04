Дачный салат «минутка» из четырех продуктов — фасоль, крабовые палочки, яйцо и лук: тут же съедают

Готовим дачный салат «минутка» по маминому рецепту за 10 минут всего из четырех продуктов — проще просто, а вкус нежнейший. Едим на ужин через день — домашние всегда просят добавки.

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Берем банку консервированной фасоли, 200 г крабовых палочек, 3 яйца, 1 пучок зеленого лука и майонез.

Сначала варим яйца, остужаем их на салфетке, нарезаем в виде кубиков. Крабовые палочки тоже мелко нарезаем.

Выливаем жидкость из банки с фасолью и высыпаем к яйцам с палочками. Мелко шинкуем в салат лук, заправляем майонезом и любимыми специями. Готово! Приятного аппетита.

По материалам lafoy.ru