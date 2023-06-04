Лепешки с мясом на простокваше — 4 стакана муки, масло: ели у бабушки в деревне

Готовим сочные лепешки с мясом по рецепту наших бабушек — ели на завтрак в деревне перед утренним покосом сена. Вкус детства — тесто нежнейшее, выпечка просто тает во рту. Лепешки вмиг улетают с тарелки, домашние сразу просят добавки.

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Берем 200 мл простокваши, 4 стакана муки, 500 г фарша, 1 лук, 1 морковь, 5 веточек зелени, 0,5 ч.л. разрыхлителя, щепотка сахара, соль, молотый черный перец, 70 мл растительного масла.

Сначала нужно смешать муку с разрыхлителем, сахаром, солью и теплой простоквашей. Далее замешиваем пластичное тесто.

Соединяем фарш с измельченными луком и морковью, солим и перчим по вкусу.

Раскатываем тесто, выкладываем фарш, лепим лепешки и придаем круглую форму. Обжариваем их по 5-7 минут с каждой стороны. Готовить начинаем с той стороны, где было соединение теста. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru