Всего два ингредиента - и пробуем десерт, поражающий своей мягкостью

Блогеры делятся в соцсетях простым и одновременно необычным рецептом десерта, для которого понадобятся всего два ингредиента и кипяток.
Возьмите любимое прямоугольное печенье и две упаковки порошкового желе из магазина своего любимого вкуса. Застелите форму пищевой пленкой и уложите печенки на дно друг возле друга.
Затем в глубокой миске залейте порошковое желе стаканом кипятка и перемешайте до однородной массы. Дайте ей остыть 5 минут, а затем взбейте миксером с постепенным увеличением скорости. Через 10-15 минут взбивания масса посветлеет, увеличится в объеме и начнет густеть. Нужно довести ее до состояния крема.
Когда это произойдет, быстро переложите массу в форму поверх печенья и равномерно распределите. Сверху выложите еще печенье, застелите все пищевой пленкой и отправьте в холодильник на час.
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После удалите плетку и разрежьте десерт по краям печенья. Масса в середине получается плотной и пружинистой – как застывшая сладкая пенка. Во рту будет таять, как сладкая вата.
Процесс приготовления показан в YouTube-канале «Еда без Труда» Ольги Мирошниченко.