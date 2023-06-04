Всего два ингредиента - и пробуем десерт, поражающий своей мягкостью

Готовый десерт. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала «[Еда без Труда] Ольга Мирошниченко»

Угощение похоже на суфле, но это скорее сладкая пенка.

Блогеры делятся в соцсетях простым и одновременно необычным рецептом десерта, для которого понадобятся всего два ингредиента и кипяток.

Возьмите любимое прямоугольное печенье и две упаковки порошкового желе из магазина своего любимого вкуса. Застелите форму пищевой пленкой и уложите печенки на дно друг возле друга.

Затем в глубокой миске залейте порошковое желе стаканом кипятка и перемешайте до однородной массы. Дайте ей остыть 5 минут, а затем взбейте миксером с постепенным увеличением скорости. Через 10-15 минут взбивания масса посветлеет, увеличится в объеме и начнет густеть. Нужно довести ее до состояния крема.

Когда это произойдет, быстро переложите массу в форму поверх печенья и равномерно распределите. Сверху выложите еще печенье, застелите все пищевой пленкой и отправьте в холодильник на час.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

После удалите плетку и разрежьте десерт по краям печенья. Масса в середине получается плотной и пружинистой – как застывшая сладкая пенка. Во рту будет таять, как сладкая вата.

Процесс приготовления показан в YouTube-канале «Еда без Труда» Ольги Мирошниченко.

Читайте также