Вкус детства: рецепт омлета как в детском саду

Хотите немного кулинарной ностальгии из детства? Вот рецепт омлета, который вы с большой вероятностью кушали в детском саду: пышного, нежного, с легким привкусом масла.
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 1 стакан молока;
- 30 граммов сливочного масла (и еще немного для смазывания формы);
- соль, мука.
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Яйца нужно посолить и тщательно перемешать вилкой до однородной массы, взбивать в пену не следует. Затем влить молоко, добавить немного муки и снова перемешать.
Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Влить в нее получившуюся смесь – слой примерно в два сантиметра. Печь при 200 градусах около получаса.
Готовый омлет дополнительно полить растопленным сливочным маслом.
По материалам сайта «Горящая изба».