Вкус детства: рецепт омлета как в детском саду

Ах, как хочется вернуться... Ах, как хочется ворваться в детский сад. Фото: Global Look Press

Завтрак с привкусом ностальгии.

Хотите немного кулинарной ностальгии из детства? Вот рецепт омлета, который вы с большой вероятностью кушали в детском саду: пышного, нежного, с легким привкусом масла.

Ингредиенты:

  • 5 яиц;
  • 1 стакан молока;
  • 30 граммов сливочного масла (и еще немного для смазывания формы);
  • соль, мука.

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Яйца нужно посолить и тщательно перемешать вилкой до однородной массы, взбивать в пену не следует. Затем влить молоко, добавить немного муки и снова перемешать.

Форму для выпечки смазать сливочным маслом. Влить в нее получившуюся смесь – слой примерно в два сантиметра. Печь при 200 градусах около получаса.

Готовый омлет дополнительно полить растопленным сливочным маслом.

По материалам сайта «Горящая изба».

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