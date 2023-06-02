Кефирные беляши с фаршем на тесте без дрожжей: кусаешь — и сок течет по губам

Готовим кефирные беляши с фаршем по рецепту наших бабушек, так делали в СССР — вкусно, сытно, идеальная закуска на каждый день. Тут же улетают с тарелки — проглатывают один за другим. Не пробовали — пальчики оближешь, какая вкуснота!

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Берем 250 мл кефира, 360 г муки, 0,5 ч.л. соды, 1 щепотка соли, 2 ст.л. растительного масла, 300 г мясного фарша, 1 луковица, специи.

Делаем начинку из фарша и лука со специями, оставляем пропитываться на 30 минут в холодильнике. В кефир насыпаем соду, оставляем на 6 минут, вливаем масло, добавляем просеянную муку и соль. Замешиваем упругое тесто и оставляем его на 20 минут.

Разрезаем тесто на равномерные кусочки для приготовления беляшей, раскатываем. В каждый кладем достаточное количество фарша, лепим по кругу, чтобы получились круглые пирожки.

Поджариваем на сковороде с маслом. Готово! Приятного аппетита.