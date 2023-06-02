Летний салат из трех ингредиентов — ели у бабушки в деревне: огурец, яйцо и зеленый лук

Готовим летний сытный салат из трех ингредиентов: проще простого — ели у бабушки в деревне. Всегда вкусно, просто и на скорую руку. Легкий перекус, который станет отличной альтернативой ужину.

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Берем два огурца, два яйца, пучок зеленого лука и сметану (можно заменить майонезом, - Прим. ред.) по вкусу.

Сначала варим яйца, затем мелко крошим. Огурцы нарезаем кубиками. Следом шинкуем зеленый лук. Смешиваем все составляющие между собой и заправляем сметаной. Готово — можно подавать к столу. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru