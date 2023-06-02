Пирог «проще не бывает» с курицей и капустой — 10 ложек муки, стакан кефира и капля майонеза

Делимся рецептом пирога с капустой и курицей — готовить легко, справится даже тот, кто редко стоит у плиты. Не зря кулинары говорят, что второе название этому мучному изделию — «проще не бывает».
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Ингредиенты для теста: 1 стакан кефира, 1 ч. л. разрыхлителя, 150 г майонеза, 10 ст. л. муки, щепотка соли, 3 яйца. Для начинки: 350 г куриного филе, 350 г капусты, специи и зелень.
Сначала рубим капусту, тушим под крышкой, а потом вместе с измельченным филе и специями. Взбиваем яйца с солью, кефиром и майонезом, далее медленно добавляем муку с разрыхлителем.
Заливаем половину теста, выкладываем начинку и заливаем остальное. Выпекаем 40 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!
По материалам lafoy.ru