Суп станет в разы ароматнее и ярче на вкус: просто добавьте это в кастрюлю при варке — 2-3 чайные ложечки изменят все

Кулинары всегда ищут способы, как сделать то или иное блюдо ароматнее и вкуснее. Порой, еще и нужно добиться нейтрализации не в меру добавленного. например, в суп одного из ингредиентов.

Иногда случается так, что первое блюдо бывает пересоленным. Но ситуацию можно исправить, если добавить в суп один секретный ингредиент.

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