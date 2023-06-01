Суп станет в разы ароматнее и ярче на вкус: просто добавьте это в кастрюлю при варке — 2-3 чайные ложечки изменят все

Кастрюля для супа. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто стремится к совершенству во всем.

Кулинары всегда ищут способы, как сделать то или иное блюдо ароматнее и вкуснее. Порой, еще и нужно добиться нейтрализации не в меру добавленного. например, в суп одного из ингредиентов.

Иногда случается так, что первое блюдо бывает пересоленным. Но ситуацию можно исправить, если добавить в суп один секретный ингредиент.

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Этот ингредиент — белое сухое вино. Всего 2–3 чайные ложки вина, добавленные в кастрюлю, помогут нейтрализовать действие соли. Аромат супа станет ярче, а вкус насыщеннее.

Соль также помогут замаскировать сахар, лимонный сок и яблочный уксус.

По материалам belnovosti.by.

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