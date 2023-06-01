Суп станет в разы ароматнее и ярче на вкус: просто добавьте это в кастрюлю при варке — 2-3 чайные ложечки изменят все

Кулинары всегда ищут способы, как сделать то или иное блюдо ароматнее и вкуснее. Порой, еще и нужно добиться нейтрализации не в меру добавленного. например, в суп одного из ингредиентов.
Иногда случается так, что первое блюдо бывает пересоленным. Но ситуацию можно исправить, если добавить в суп один секретный ингредиент.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Этот ингредиент — белое сухое вино. Всего 2–3 чайные ложки вина, добавленные в кастрюлю, помогут нейтрализовать действие соли. Аромат супа станет ярче, а вкус насыщеннее.
Соль также помогут замаскировать сахар, лимонный сок и яблочный уксус.
По материалам belnovosti.by.