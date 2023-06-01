Клубника и руккола: летний салат за 5 минут - все сметут со стола

Наступило лето - сезон ягод. И пора напитать себя полезными веществами, пока природа благоволит.

Приготовьте летний салат с клубникой и рукколой. На все у вас уйдет не более пяти минут. Причем это так вкусно!

Вам понадобятся: 100 г рукколы, 100 г феты, 80 г грецких орехов, 200 г клубники, 6 ст.л. оливкового масла, 2 ст.л. винного уксуса, 1 ст.л. меда, специи.