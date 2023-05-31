Как сделать вкуснейший штрудель из пачки слоеного теста и двух яблок: еще корица, сахар и горсть печенья

Многие думают, что штрудель доступен для приготовления только шеф-поварам ресторанов, не меньше.

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На самом деле простенький яблочный пирог можно приготовить за несколько минут, купив в магазине слоеное тесто за 90-100 рублей.

Добавьте к нему яблоки, корицу и сахар, и получится настоящая вкуснятина. Ну а крошка из печенья привнесет изюминку в нашу выпечку.

Ингредиенты: 1 лист бездрожжевого слоеного теста, 2 крупных яблока, 4-5 ст. л. сахара, 0,5 ч. л. молотой корицы, 1 яйцо, 0,5 стакана измельченного в крошку печенья, 2 ст. л. крахмала, 2 ст. л. сахарной пудры.

На начинку смешиваем мелко порезанные яблоки с сахаром, корицей, крахмалом, крошкой печенья. Тесто раскатываем, разрезаем на две части, каждую покрываем начинкой, закручиваем в рулет, смазываем яйцом и запекаем до готовности в духовке.

Готовый пирог моно посыпать сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru.