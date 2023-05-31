Пельмени не слипнутся и не развалятся при варке —хитрость бабушки-стряпухи из СССР

Пельмени — любимое блюдо наших соотечественников еще со времен советского союза. Это легкое и простое в приготовлении угощение по нраву и взрослым, и детям. Особенно, если приправить бульон перцем, солью и лавровым листом. А к столу подать со сметаной или зеленью — просто объедение.

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Мало кто знает, как варить пельмени так, чтобы они не слипались в один комок и не разваливались в бульоне. Оказывается, при готовке этого блюда есть определенная технология. Бабушки-стряпухи советуют бросать в воду немного оттаявшие пельмени. Их нужно достать из морозилки за 10–15 минут до варки, дав им полежать при комнатной температуре.

Еще один способ, добавить горсточку крахмала. На кастрюлю с бульоном понадобится 1 ст. л. этого белого порошка. Тогда пельмени при варке сохранят свой вид.

По материалам mirhitrostey.com