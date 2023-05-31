Сырный салат с говядиной – быстро, просто и очень вкусно: заменит целый ужин

Очень простой и очень вкусный салат с говядиной и сыром всегда уходит со стола на ура. Он очень аппетитный и сытный, может заменить полноценный ужин.

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Если вы готовите его для праздника, то выложите слоями – так он будет выглядеть более изысканно. А если просто для себя, то размешайте, так быстрее.

Ингредиенты: 300 г говядины, 1 луковица, 2 яйца, 100 г сыра, 1,5 ст.л. уксуса, сахар и соль, майонез.