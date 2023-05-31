Аромат по всей кухне! Порадуем близких заливным пирогом с яблоками – очень простой рецепт, на кефире

Очень простой пирог можно приготовить с яблоками на кефире. Вам не составит труда его завести. Аромат от такой выпечки дурманит и радует.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 250 миллилитров кефира, 3 яйца, 350 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 200 граммов яблок, щепотка корицы, щепотка соли, 2 столовые ложки сахара, сливочное масло для смазывания формы.

Взбиваем яйца с сахаром и солью, добавляем чуть подогретый кефир, муку и разрыхлитель. Нарезаем яблоки на небольшие дольки, всыпаем в них сахар, корицу, перемешиваем.