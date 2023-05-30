4 яблока и 300 граммов сыра: как сделать фееричный пирог из слоеного теста, начинка — огонь

Такой необычный и вкусный пирог пробовали единицы! В начинку мы используем яблоки и сыр, это очень аппетитное и приятное сочетание, о котором почему-то мало кто догадывается.

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Ингредиенты: 1 кг любого слоеного теста, 4 яблока, 300 г твердого сыра, 1 ч. л. тмина.

Тесто разделите на две половины. Одну раскатайте и застелите им смазанный маслом противень. Сделайте проколы вилкой, чтобы тесто не поднималось пузырями.

Насыпьте тертый сыр, разложите кусочки яблок. Посыпьте тмином и оставшимся сыром. Из остатков теста делаем полоски и покрываем ими пирог.

Выпекаем 20 минут в духовке.

Источник: lafoy.ru