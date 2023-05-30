Как быстро и аппетитно пожарить цветную капусту: с румяной корочкой, ароматом чесночка и маслица

Очень вкусно и буквально за несколько минут можно приготовить полноценное блюдо из цветной капусты.

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Разделите капусту на соцветия. Налейте на сковороду немного оливкового масла, положите хороший кусочек сливочного масла. Нарежьте слайсами несколько долек чеснока, чуть поджарьте. Далее бросьте сюда же соцветия капусты.

Обжарьте все вместе под закрытой крышкой до румяности. Периодически помешивайте. Приправьте по вкусу специями, посолите. Взбейте пару яиц и залейте капусту этм составом, когда она будет мягкой. Готовьте в яичной смеси буквально минуту, пару раз помешав. Посыпьте при подаче зеленью.

Очень вкусно есть такую капусту со сметаной, в нее можно добавить измельченную зелень перец, чеснок.

Источник: YouTube-канал «Вкусные рецепты от Аллы»