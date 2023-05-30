Готовим быстрый открытый пирог на слоеном тесте «Маргарита»: сыр, томаты, приправы

Невероятно простой открытый пирог «Маргарита» особенно понравится тем, кто обожает пиццу. Покупайте слоеное тесто и делайте его за какие-то несколько минут. Получается вкусно, сочно, быстро, аппетитно!

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Ингредиенты: 1 упаковка слоеного теста, 300 г моцареллы, 3 помидора, сушеный базилик, приправы.

Тесто разморозить и слегка раскатать, положить на смазанный противень. Сыр и томаты нарезать тонкими пластинками, разложить по тесту. Присыпать приправами. Выпекать около 20 минут в духовке.

Источник: lafoy.ru