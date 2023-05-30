Обалденный салат, который заменит ужин: слой вареной грудки, слой морковки, слой сыра, кукуруза

Обычно слоеные салаты делают на праздники, но этот настолько простой и бюджетный, что может заменить собой обычный ужин.

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Салат вкусный и нравится многим своим популярным сочетанием продуктов. В закуске вы можете использовать как готовую корейскую морковь, так и тушеную.

Ингредиенты: 350 г куриного филе, 250 г моркови, 150 г сыра, 1 банка кукурузы, 4 яйца, майонез.

Сварить куриное филе, разделить на волокна или мелко порезать.

Выложить слоями кукурузу, курицу, морковь, тертые вареные яйца и тертый сыр. Слои промазать майонезом по вкусу.

Источник: rsute.ru.