Реально вкусно! Как сделать необычный салат из лапши быстрого приготовления, кукурузы и палочек

Лапшу быстрого приготовления можно использовать в качестве ингредиента необычного салата. Также изюминки добавит сочетание колбасы и крабовых палочек. Очень сытно, бюджетно и вкусно!

Ингредиенты: 100 г ветчины или колбасы, 1 пачка лапши, 1 банка кукурузы, 5 крабовых палочек, 70 г сыра, майонез.