Реально вкусно! Как сделать необычный салат из лапши быстрого приготовления, кукурузы и палочек

Салат. Фото: соцсети

Очень сытная и быстрая закуска идет нарасхват у домашних.

Лапшу быстрого приготовления можно использовать в качестве ингредиента необычного салата. Также изюминки добавит сочетание колбасы и крабовых палочек. Очень сытно, бюджетно и вкусно!

Ингредиенты: 100 г ветчины или колбасы, 1 пачка лапши, 1 банка кукурузы, 5 крабовых палочек, 70 г сыра, майонез.

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Заварить лапшу, измельчить крабовые палочки с ветчиной. Добавить в салат кукурузу, тертый сыр, приправить по вкусу и перемешать с майонезом.

Источник: lafoy.ru

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