Экспресс-вариант торта «Наполеон» из 3 ингредиентов: покупное слоеное тесто, сгущенка и масло

Торт «Наполеон» обожают есть многие, но вот готовить – редкие единицы. Не удивительно, ведь выпечка требует много времени.

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Для тех, кто не хочет долго стоять у плиты, есть экспресс-вариант из 3 ингредиентов. Вам нужно купить в магазине готовое слоеное тесто, сгущенку и сливочное масло.

Ингредиенты: слоеное бездрожжевое тесто - 1 упаковка (2 пласта), сгущенка – 350 граммов, сливочное масло – 150 граммов.

Два пласта теста отправить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 10-20 минут.

Достать, снять корочку (это будет нашей крошкой). Разделить на пласты.

Взбить сливочное масло со сгущенным молоком. Должен получиться жидковатый крем.

Собрать слоями, промазывая кремом. Края и верх обсыпать крошкой. СПоставить в холодильник минимум на два часа, а лучше на ночь.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».