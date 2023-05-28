Купили за 90 рублей слоеное тесто и испекли шикарный пирог с капустой: до стола не донесли – расхватали

Многие хозяйки напрасно думают, что вкусные пироги требуют много времени и трудозатрат. Если вы купите в магазине слоеное тесто за какие-то 90 рублей, то сможете порадовать себя и своих домашних шикарной горячей выпечкой, которая готовится моментально.

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Ингредиенты: 1 килограмм дрожжевого слоеного теста, 1 килограмм капусты, 4 головки лука, 5 куриных яиц, 1 желток, 1 столовая ложка коровьего молока.

Шинкуем тонко свежую капусту, лук. Тушим на масле до готовности, приправляем, солим.

Готовую капусту соединяем с кусочками вареных яиц. Тесто делим на 2 части. Раскатываем 1 слой, застилаем его на противень. Сверху кладем начинку, покрываем вторым слоем.

Взбиваем желток с молоком и смазываем сверху пирог. Запекаем до готовности.

Источник: lafoy.ru.