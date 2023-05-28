Готовим омлет «как в детском садике»: пышный, нежный, всего на капле масла

Все мы помним омлет из детства, когда он таял во рту и радовал своей пышностью. Это простое блюдо делается в духовке, благодаря чему хорошо поднимается и не требует большого количества масла.
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Ингредиенты:
- Яйца - 8 штук
- Молоко - 400 миллилитров
- Масло сливочное
- Соль по вкусу
Яйца солим и хорошо взбиваем вилкой или венчиком. Смешиваем с молоком. Противень обильно смазываем сливочным маслом и выливаем в него яйца. Духовку заранее прогреваем до 190 градусов, запекаем омлет 40-45 минут.
Источник: Telegram-канал «Спасибо, шеф».