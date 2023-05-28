Ленивый творожный пирог на 1 стакане кефира: просто все смешиваем и в печь – к чаю роскошно

Пирог. Фото: соцсети

Такую выпечку вам не надоест готовить хоть каждый день.

Вкусный творожный пирог к чаю можно приготовить, просто смешав все ингредиенты. На него уходит всего один стакан кефира.

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Ингредиенты: 1 стакан кефира, 220 г муки, 2 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 250 г творога, ванилин на кончике ножа, 10 г сливочного масла, щепотка соли, 2 ст.л. сахара.

Немного подогреваем кефир, смешиваем с мукой, разрыхлителем. Взбиваем яйца, вливаем туда же, всыпаем сахар, соль и ванилин.

Далее перетираем творог через сито или при помощи блендера, можно размять хорошенько толкушкой. Добавляем в состав и размешиваем.

Помещаем тесто в смазанную форму и отправляем на полчаса в духовку.

Источник: lafoy.ru.

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