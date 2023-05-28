Ленивый творожный пирог на 1 стакане кефира: просто все смешиваем и в печь – к чаю роскошно

Вкусный творожный пирог к чаю можно приготовить, просто смешав все ингредиенты. На него уходит всего один стакан кефира.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 1 стакан кефира, 220 г муки, 2 яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 250 г творога, ванилин на кончике ножа, 10 г сливочного масла, щепотка соли, 2 ст.л. сахара.

Немного подогреваем кефир, смешиваем с мукой, разрыхлителем. Взбиваем яйца, вливаем туда же, всыпаем сахар, соль и ванилин.