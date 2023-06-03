Салат со шпинатом и клубникой и другие рецепты недели

Тарт с заварным кремом и клубникой

НАДО (на 8 порций): Тесто: 300 г муки · 150 г сливочного масла · 100 г сахара · 1 яйцо · 1 ст. ложка сметаны · 1 ч. ложка разрыхлителя. Крем: 500 мл молока · 200 г сахара · 100 сливочного масла · 2 яйца, 60 г муки · 10 г ванильного сахара. Глазурь: 200 мл воды · еще 40 мл воды для желатина · 2 ст. ложки сахара · 10 г желатина · лимонная кислота на кончике ножа · немного мяты для украшения · 800 г клубники.

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ГОТОВИМ:

1. Начинаем с крема. В сотейнике смешиваем яйца, сахар, муку в единую массу.

2. Добавляем молоко и доводим до загустения на маленьком огне.

3. Добавляем ванильный сахар и сливочное масло. Даем остыть (до теплого состояния).

4. Тесто. В миску кладем нарезанное кусочками сливочное масло. Добавляем муку, сахар и перетираем в крошку.

5. Добавляем яйцо и сметану и замешиваем мягкое эластичное тесто.

6. Перекладываем тесто в форму для тартов (с волнистой стенкой) и распределяем. Смазывать форму нет нужды, так как тесто содержит масло. Ставим в холодильник на 15 минут (или в морозильник на 5 минут).

7. Достаем форму из холодильника и накалываем тесто вилкой. Накрываем пергаментом, засыпаем грузом (сухая фасоль, любая крупа) и запекаем 15 минут при 150 °С.

8. Убираем груз и выпекаем еще 15 минут до золотистости. Даем чуть остыть и вынимаем из формы.

9. Желатин соединяем с 40 мл воды и оставляем набухнуть 10 минут.

10. В ковше соединяем 200 мл воды, 2 ст. ложки сахара и лимонную кислоту. Доводим до кипения и даем остыть 3 минуты. Добавляем набухший желатин, перемешиваем и даем остыть.

11. Крем выливаем в основу из теста. Промытую, обсушенную и нарезанную кусочками клубнику выкладываем на крем. Поливаем остывшей до комнатной температуры глазурью и убираем тарт в холодильник на час.

12. Перед подачей украшаем листьями мяты.

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