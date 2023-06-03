Салат со шпинатом и клубникой и другие рецепты недели

Тарт с заварным кремом и клубникой
НАДО (на 8 порций): Тесто: 300 г муки · 150 г сливочного масла · 100 г сахара · 1 яйцо · 1 ст. ложка сметаны · 1 ч. ложка разрыхлителя. Крем: 500 мл молока · 200 г сахара · 100 сливочного масла · 2 яйца, 60 г муки · 10 г ванильного сахара. Глазурь: 200 мл воды · еще 40 мл воды для желатина · 2 ст. ложки сахара · 10 г желатина · лимонная кислота на кончике ножа · немного мяты для украшения · 800 г клубники.
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ГОТОВИМ:
1. Начинаем с крема. В сотейнике смешиваем яйца, сахар, муку в единую массу.
2. Добавляем молоко и доводим до загустения на маленьком огне.
3. Добавляем ванильный сахар и сливочное масло. Даем остыть (до теплого состояния).
4. Тесто. В миску кладем нарезанное кусочками сливочное масло. Добавляем муку, сахар и перетираем в крошку.
5. Добавляем яйцо и сметану и замешиваем мягкое эластичное тесто.
6. Перекладываем тесто в форму для тартов (с волнистой стенкой) и распределяем. Смазывать форму нет нужды, так как тесто содержит масло. Ставим в холодильник на 15 минут (или в морозильник на 5 минут).
7. Достаем форму из холодильника и накалываем тесто вилкой. Накрываем пергаментом, засыпаем грузом (сухая фасоль, любая крупа) и запекаем 15 минут при 150 °С.
8. Убираем груз и выпекаем еще 15 минут до золотистости. Даем чуть остыть и вынимаем из формы.
9. Желатин соединяем с 40 мл воды и оставляем набухнуть 10 минут.
10. В ковше соединяем 200 мл воды, 2 ст. ложки сахара и лимонную кислоту. Доводим до кипения и даем остыть 3 минуты. Добавляем набухший желатин, перемешиваем и даем остыть.
11. Крем выливаем в основу из теста. Промытую, обсушенную и нарезанную кусочками клубнику выкладываем на крем. Поливаем остывшей до комнатной температуры глазурью и убираем тарт в холодильник на час.
12. Перед подачей украшаем листьями мяты.
Салат со шпинатом и клубникой
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 порции): 12 клубничин · пучок шпината · 1 ст. ложка кунжута · 40 г миндаля или миндальных лепестков · 60 г козьего сыра или феты · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ст. ложка бальзамического уксуса · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем масло, бальзамический уксус, соль и перец.
2. Кунжут слегка обжариваем на сухой сковороде.
3. Клубнику моем, сушим бумажными полотенцами и нарезаем на четвертинки.
5. Миндаль режем ножом (лепестки резать не надо).
4. Листья шпината моем, сушим, выкладываем в салатницу. Добавляем клубнику с миндалем и кунжутом, заливаем заправкой и перемешиваем.
5. Сыр нарезаем мелкими кубиками, посыпаем салат и подаем - уже не перемешивая.
Чизкейк в стаканах
Фото: Shutterstock
НАДО (на 5 порций): 300 г свежей клубники · 150 г сдобного печенья · 2 ст. ложки сливочного масла · 350 г творога · 125 мл сметаны · 100 сахара · пакетик ванильного сахара · 250 мл сливок для взбивания · веточка мяты для украшения.
ГОТОВИМ:
1. Печенье измельчаем в блендере или кладем в пакет и катаем скалкой.
2. Добавляем в крошку 1 ст. ложку сахара, 2 ст. ложки растопленного сливочного масла и перемешиваем.
3. Смешиваем творог, сметану и сахар.
4. Сливки взбиваем до пиков и вводим в творожную смесь.
5. Клубнику моем, сушим и режем на половинки.
6. Собираем десерт: в стаканчики слоями выкладываем печенье, крем и клубнику. Даем постоять в холодильнике час и подаем, украсив мятой.