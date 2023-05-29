Не хуже, чем в кондитерской: как приготовить десерт-торт

Десерт-торт. Фото: Teleprogramma.pro

Для этого торта вам потребуется светлое и темное печенье.

Приготовить торт не хуже, чем в кондитерской, можно и на собственной кухне. Фуд-блогер Оксана Фролова подготовила подробную видеоинструкцию по приготовлению вкусного торта с печеньем и кремом.

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