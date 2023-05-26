Этот ингредиент сделает гречку бесподобной: ароматная, рассыпчатая, с нежным вкусом — просто добавьте сразу после варки

Гречка, как известно, относится к правильным, медленным, углеводам. Это блюдо очень популярно.

Разумеется, всем хочется добиться того, чтобы гречка была ароматной, рассыпчатой и нежной на вкус.

Что же нужно добавить в гречку для получения такого результата. Ответ прост — сливочное масло. Положить его в кастрюлю, где варится гречка, нужно в самом конце варки, перед тем, как гарнир снимется с огня.

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