Этот ингредиент сделает гречку бесподобной: ароматная, рассыпчатая, с нежным вкусом — просто добавьте сразу после варки

Гречка, как известно, относится к правильным, медленным, углеводам. Это блюдо очень популярно.
Разумеется, всем хочется добиться того, чтобы гречка была ароматной, рассыпчатой и нежной на вкус.
Что же нужно добавить в гречку для получения такого результата. Ответ прост — сливочное масло. Положить его в кастрюлю, где варится гречка, нужно в самом конце варки, перед тем, как гарнир снимется с огня.
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Особый вкус будет у гречки, если варить ее не на воде, а на бульоне — мясном или курином. Можно добавить немного бульона уже в сваренную гречку и дать настояться. Вкус такого гарнира тоже порадует.
По материалам belnovosti.by