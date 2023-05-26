Пирог с рыбной консервой и картошкой — замешиваем начинку за 12 минут: едим с супом

Этот пирог обычно подают с первым блюдом на обед вместо хлеба. Рецепт этого мучного угощения прост, с ним справится даже тот, кто ни разу не стоял у плиты. Все элементарно! Попробуйте — готовим через день, домашние в восторге и просят добавки.

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Берем 250 г рыбных консервов, 220 г муки, 2 яйца, 250 мл молока, 1 картофелину, 1 луковицу, 1 ч.л. разрыхлителя, специи.

Взбиваем яйца со специями, добавляем молоко и кладем муку с разрыхлителем. Отвариваем картофель, делаем пюре. Затем мелко режем лук и поджариваем его на масле. Соединяем с рыбными консервами и картошкой.

Выливаем в форму половину теста, добавляем начинку и заливаем остатками теста. Ставим пирог на 45 минут в духовку при 180 градусах. Подаем к супу. Приятного аппетита!

По материалам lafoy.ru