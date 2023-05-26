Едят губами! Пирог «Сказка» к чаю — вкус советского детства: стакан кефира, орехи и корица

Если хочется вспомнить свое советское детство, приготовьте пирог «Сказка» по рецепту наших бабушек. Это не просто сытное угощение — распробовав раз, домашние попросят подавать этот пирог к чаю чуть ли не каждый день. Из необычных ингредиентов корица и тертый грецкий орех.

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Берем 1 стакан теплого кефира, 200 г сахара, 1 яйцо, 400 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 150 г сливочного масла, щепотка соли, 0,5 ч.л. молотой корицы, 1 ст.л. молотых грецких орехов, сливочное масло для смазывания формы.

Как готовить?

Сначала смешиваем масло с мукой, молотой корицей, орехами, сахаром и солью. Далее натираем массу руками до крошек и откладываем одну горсть в сторону.

Вливаем в большую часть крошек кефир, вбиваем яйцо, добавляем разрыхлитель. Снова взбиваем до однородности, выливаем в смазанную форму и присыпаем крошками. Выпекаем 30 минут в разогретой духовке на 180 градусов.

По материалам lafoy.ru