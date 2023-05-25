На этот пирог можно потратить 150 рублей, а такая вкуснятина: берем готовое слоеное тесто и капусту

Если вы купите за 90 рублей упаковку слоеного теста, добавите к нему самые элементарные ингредиенты вроде капусты и лука, то сможете порадовать себя и своих близких вкуснейшим сочным пирогом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 1 кг дрожжевого слоеного теста, 1 кг белокочанной капусты, 4 луковицы, 5 вареных яиц, 1 сырой желток, 1 ст.л. молока.

Нарезаем тонко капусту, лук. Тушим на масле до готовности, приправляем, солим.

Готовую капусту соединяем с кусочками вареных яиц. Тесто делим на 2 части. Раскатываем 1 слой, застилаем его на противень. Сверху кладем начинку, покрываем вторым слоем.

Взбиваем желток с молоком и смазываем сверху пирог. Запекаем до готовности.

Источник: lafoy.ru.