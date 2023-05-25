Смешали фасоль, крабовые палочки, лук и яйцо: получили вкуснейший быстрый салатик

Крабовые палочки отлично сочетаются с фасолью. Можно использовать консервированную или сварите ее сами. Также при желании можно добавить давленый чеснок и любимую зелень.

Ингредиенты: 1 банка консервированной фасоли, 200 г крабовых палочек, 3 яйца, 1 пучок зеленого лука, майонез.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Варим яйца, остужаем, нарезаем в виде кубиков. Палочки тоже нарезаем.

Выливаем жидкость из банки фасоли и высыпаем к яйцам и палочкам. Шинкуем в салат лук, заправляем майонезом и любимыми специями.

Источник: lafoy.ru.