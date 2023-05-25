Смешали фасоль, крабовые палочки, лук и яйцо: получили вкуснейший быстрый салатик

Крабовые палочки отлично сочетаются с фасолью. Можно использовать консервированную или сварите ее сами. Также при желании можно добавить давленый чеснок и любимую зелень.
Ингредиенты: 1 банка консервированной фасоли, 200 г крабовых палочек, 3 яйца, 1 пучок зеленого лука, майонез.
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Варим яйца, остужаем, нарезаем в виде кубиков. Палочки тоже нарезаем.
Выливаем жидкость из банки фасоли и высыпаем к яйцам и палочкам. Шинкуем в салат лук, заправляем майонезом и любимыми специями.
Источник: lafoy.ru.