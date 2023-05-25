Что на самом деле нужно добавить в фарш вместо хлеба и лука — котлеты будут пышными и сочными

Многие домохозяйки до сих пор добавляют в фарш лук и хлеб, считая это важными ингредиентами. Оказывается, без этих продуктов можно прекрасно обойтись. Повара уже давно используют другие ингредиенты. Попробуйте — котлеты будут сочными и пышными. Просто тают во рту — объедение. Домашние попросят добавки. Секрет приготовления прост.

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Для того, чтобы котлетки получились мягкими и нежными, в фарш нужно добавить не размокший мякиш белого хлеба, а измельченные на терке овощи. Для этого отлично подойдут кабачки, морковь и тыква. А для сочности нужно положить в каждую котлеты по маленькому кусочку льда.

Все достаточно просто. Приятного аппетита!

По материалам ogorod.vide