Стакан кефира, полтора — муки: делаем быстрый заливной пирог с начинкой из лука и яиц — проглатывается!

Быстрый заливной пирог с луком и яйцом не может надоесть. Он вкусный, легкий в приготовлении и не требует особых кулинарных навыков, а также каких-то хитрых ингредиентов.

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Возьмите этот рецепт в свою копилку и радуйте своих близких горячей выпечкой весь сезон.

Ингредиенты: 1 стакан кефира, 220 граммов муки, 2 яйца, 1 чайная ложка разрыхлителя, ½ пучка петрушки, 2 вареных яйца, 3 стебля зеленого лука, 1 чайная ложка растительного масла, соль, щепотка сахара, 2 столовая ложка кунжута.

Немного греем кефир, взбиваем яйца, смешиваем с сахаром и солью. Всыпаем муку, разрыхлитель и перемешиваем.

Кладем в кулинарную форму начинку слоем: измельченные вареные яйца, петрушку и лук.