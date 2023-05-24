Соберете этот пирог за 5 минут: пачка слоеного теста, сыр, лук и вареная куриная грудка — вкусно!

Сочетание теста, сыра, лука и курочки обожают все, так что этот простой и быстрый пирог просто обречен на успех у ваших домашних. Готовьте его хоть каждый день, он не надоест.

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Ингредиенты: 250 граммов слоеного теста, 150 граммов вареной куриной грудки, 80 граммов твердого сыра, 1 луковица.

Пожарьте лук, сварите грудку, остудите. Раскатайте слой теста, разложите лук, потом кусочки мякоти курицы, натрите сверху сыр. Покройте сверху тестом, скрепите края, смажьте молоком и запекайте в духовке до готовности.

Источник: lafoy.ru