Как сделать вкусный торт из 3 ингредиентов: сгущенка, шарики для завтрака, масло — печь не надо!

Нереально простой и очень вкусный торт без выпечки можно сделать всего из 3 ингредиентов. Десерт понравится тем, кто обожает торт «Муравейник».

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Ингредиенты:

Сливочное масло

Банка сгущенки

Шарики для завтрака

Взбейте миксером масло, которое нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Влить сгущенку, взбить вместе.

Потом добавить шарики для завтрака, тщательно перемешать и переложить в форму для запекания. Разровнять и убрать на 2 часа в холодильник.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»