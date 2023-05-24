Как сделать вкусный торт из 3 ингредиентов: сгущенка, шарики для завтрака, масло — печь не надо!

Нереально простой и очень вкусный торт без выпечки можно сделать всего из 3 ингредиентов. Десерт понравится тем, кто обожает торт «Муравейник».
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Ингредиенты:
- Сливочное масло
- Банка сгущенки
- Шарики для завтрака
Взбейте миксером масло, которое нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Влить сгущенку, взбить вместе.
Потом добавить шарики для завтрака, тщательно перемешать и переложить в форму для запекания. Разровнять и убрать на 2 часа в холодильник.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»