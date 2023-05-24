Как сделать вкусный торт из 3 ингредиентов: сгущенка, шарики для завтрака, масло — печь не надо!

Торт. Фото: соцсети

С таким десертом справится даже маленький ребенок.

Нереально простой и очень вкусный торт без выпечки можно сделать всего из 3 ингредиентов. Десерт понравится тем, кто обожает торт «Муравейник».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

  • Сливочное масло
  • Банка сгущенки
  • Шарики для завтрака

Взбейте миксером масло, которое нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Влить сгущенку, взбить вместе.

Потом добавить шарики для завтрака, тщательно перемешать и переложить в форму для запекания. Разровнять и убрать на 2 часа в холодильник.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»

Читайте также