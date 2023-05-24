Самое ленивое и быстрое хачапури из лаваша: крошки смешиваем с сыром и яйцом – на плиту!

Хачапури. Фото: соцсети

Этой выпечкой вы можете баловать близких хоть каждый день.

Эта лепешка получается абсолютно у всех и особенно понравится тем, кто обожает тающее во рту хачапури.

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Сырный вкус выпечки радует, а легкость приготовления впечатляет. Обязательно попробуйте это самое ленивое и быстрое хачапури из лаваша.

Ингредиенты:

  • лаваш - 170 г
  • сервелат - 150 г (по желанию)
  • сыр - 130 г
  • яйца - 2 шт.
  • молоко - 100 мл
  • зелень – по желанию

Нарежьте лаваш на мелкие кусочки при помощи ножниц или ножа, как удобнее. Смешайте с яйцом, молоком. Добавьте по желанию кусочки колбасы, мяса, зелень, чеснок, специи.

Хорошо размешайте состав. Нагрейте сковороду с маслом, выложите состав и распределите ложкой, выровняв поверхность. Жарьте под крышкой с двух сторон.

Переворачивайте пи помощи крышки, вывалив на нее. Либо используйте большую плоскую тарелку.

Источник: Telegram-канал «Кулинарный блог».

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