Самое ленивое и быстрое хачапури из лаваша: крошки смешиваем с сыром и яйцом – на плиту!

Эта лепешка получается абсолютно у всех и особенно понравится тем, кто обожает тающее во рту хачапури.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сырный вкус выпечки радует, а легкость приготовления впечатляет. Обязательно попробуйте это самое ленивое и быстрое хачапури из лаваша.

Ингредиенты:

лаваш - 170 г

сервелат - 150 г (по желанию)

сыр - 130 г

яйца - 2 шт.

молоко - 100 мл

зелень – по желанию

Нарежьте лаваш на мелкие кусочки при помощи ножниц или ножа, как удобнее. Смешайте с яйцом, молоком. Добавьте по желанию кусочки колбасы, мяса, зелень, чеснок, специи.