Самое ленивое и быстрое хачапури из лаваша: крошки смешиваем с сыром и яйцом – на плиту!

Эта лепешка получается абсолютно у всех и особенно понравится тем, кто обожает тающее во рту хачапури.
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Сырный вкус выпечки радует, а легкость приготовления впечатляет. Обязательно попробуйте это самое ленивое и быстрое хачапури из лаваша.
Ингредиенты:
- лаваш - 170 г
- сервелат - 150 г (по желанию)
- сыр - 130 г
- яйца - 2 шт.
- молоко - 100 мл
- зелень – по желанию
Нарежьте лаваш на мелкие кусочки при помощи ножниц или ножа, как удобнее. Смешайте с яйцом, молоком. Добавьте по желанию кусочки колбасы, мяса, зелень, чеснок, специи.
Хорошо размешайте состав. Нагрейте сковороду с маслом, выложите состав и распределите ложкой, выровняв поверхность. Жарьте под крышкой с двух сторон.
Переворачивайте пи помощи крышки, вывалив на нее. Либо используйте большую плоскую тарелку.
Источник: Telegram-канал «Кулинарный блог».