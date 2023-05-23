Сметут за секунды: ароматный и нежный пирог с малиной – готовится просто, идеален летом

Готовим: Взбить яйцо с сахаром. На сковороде растопить масло, ввести его в яичную массу и взбить. Муку просеять, смешать с солью и разрыхлителем и постепенно добавить в смесь яйца с маслом. Вымесить тесто, раскатать в прямоугольный или круглый пласт. Противень смазать маслом и выложить на него основу для пирога. Тесто слегка примять и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. В это время смешивают муку с сахаром, добиваясь консистенции мелкой крошки. Затем тесто достают из духовки, выкладывают на него малину, посыпают крошкой и вновь отправляют в духовой шкаф на 30 минут.

По материалам belnovosti.by.