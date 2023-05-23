От этого салата крошки не остается! Режем огурчик, жарим грибы, кладем кукурузу — слюнки текут

Очень быстрый, невероятно вкусный и простой салатик с грибами, огурцом и кукурузой моментально западает в душу каждому, кто его хоть раз попробовал. Предложите закуску гостям, и вы увидите, что в конце застолья все попросят рецепт этой закуски.

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Ингредиенты: 200 г грибов, 200 г огурца, 200 г кукурузы, 70 г сыра, майонез.

Мелко нарезаем грибы, обжариваем со специями до испарения влаги. Мелко нарезаем огурчики.

Выкладываем салат слоями, промазывая каждый небольшим количеством майонеза. Сверху присыпаем тертым сыром.

Источник: lafoy.ru.