На начинку плавленый сырок и лук — это восхитительно! Быстрый пирог из слоеного теста выходит вкуснейшим

Пирог с элементарной начинкой из плавленого сырка и лука всегда получается аппетитным и сочным. Хозяйкам он также нравится потому, что не нужно возиться с тестом. Купил за 90 рублей пласт слоеного теста в магазине — и горячая ароматная выпечка на вашем столе!

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Ингредиенты: 500 граммов слоеного теста, 3 плавленых сырка, 4 куриных яйца, 4 головки лука-репки, 3 столовые ложки любого растительного масла без запаха.

Шинкуем полукольцами луковицы, обжариваем на растительном масле до золотистости.

Противень хорошо промазываем маслом, кладем один слой теста, раскладываем по нему лук. Натираем сырки и рассыпаем по луку. Взбиваем яйца, поливаем начинку.

Укрываем начинку вторым слоем теста, защипываем края. Верх и бока смазываем яйцом, посыпаем кунжутом, готовим в духовке 35 минут.

Источник: lafoy.ru