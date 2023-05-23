Легкий салат на лето для худеющих: сельдерей смешаем с зеленым яблоком, кинзой, а на заправку йогурт

Вкусный и легкий низкокалорийный салатик можно приготовить из сельдерея и яблока. Вы можете перекусить им в любой момент без угрызений совести. В нем минимум калорий, но вкус при этом восхитительный. От него даже муж не откажется!

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По желанию в салатик можно добавить немного свежей капусты или огурец.

Ингредиенты: 4 стебля сельдерея, 1 пучок кинзы, 1 зеленое яблоко, 2 столовые ложки густого несладкого йогурта.

Нарезаем стебли сельдерея и яблоко мелкими кубиками, шинкуем кинзу. Заправляем все йогуртом, перемешиваем и приправляем любимыми специями, если есть желание.

Источник: lafoy.ru