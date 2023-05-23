Готовьте этот нежный пирог хоть каждый день — так просто: смешал и залил, начинка из яйца и лука

Очень вкусный пирог из заливного теста никогда не надоест, ведь готовить его нереально просто. К тому же в рецепте используются самые бюджетные ингредиенты. Вот такая вкуснятина за три копейки!

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Ингредиенты: 200 миллилитров кефира, 2 куриных яйца, 1 стакан муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 2 вареных яйца, 3 стебелька зеленого лука, 10 граммов сливочного масла, соль по вкусу, щепотка сахара, молотый черный перец по вкусу.

Кефир слегка прогреваем, соединяем с яйцами, солим, кладем сахарный песок, муку и разрыхлитель.

Для начинки нарезаем вареные яйца и лук, солим и перчим по вкусу.